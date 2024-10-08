В Индии две альпинистки 3 дня выживали на уступе шириной 25 см без еды и воды

Альпинистки Фэй Мэннерс (Fay Manners) и Мишель Дворак (Michelle Dvorak) отправились покорять гору Чаукамба (7138 метров) в штате Уттаракханд на севере Индии, но на высоте шести километров попали в беду: все их снаряжение, вместе с палаткой и едой, провалилось в ущелье. Все, что они могли сделать, это отправить тревожное сообщение в базовый лагерь и ждать помощи.
Для Фэй Мэннерс это было далеко не первое восхождение. Скалолазанием она увлеклась несколько лет назад и уже успела стать профессиональной альпинисткой и первым человеком, который прошел несколько сложных маршрутов по различным альпийским горам. Ради этого она даже переехала из Великобритании во Францию, поближе к самым высоким горам Западной Европы. А все для того, чтобы «вдохновить женщин на развитие интереса к альпинизму». Мишель Дворак тоже не впервые покоряла горы. Но судьбе неважно, какой у вас опыт восхождений, и в один момент, когда женщины поднимали оборудование, камнепад оборвал веревку и сумки с палатками скатились в пропасть.
Двигаться дальше самостоятельно у альпинисток не было возможности — они оказались заперты на крохотном выступе шириной не больше 25 сантиметров, где провели долгие три дня, пока спасатели искали их.
На выручку женщинам бросились специалисты Военно-воздушных сил Индии, Государственных сил реагирования на стихийные бедствия и Государственного управления по управлению стихийными бедствиями. Но альпинистки не знали, когда их найдут, и будут ли они живы к тому времени. Несколько раз спасательный вертолет пролетал рядом с ними, но не замечал и уходил дальше.
Это было просто ужасное чувство. И ужас от еще одной предстоящей ночи здесь без еды и воды, где можно замерзнуть насмерть.
К счастью, спустя три дня поисков спасатели обнаружили женщин. Они были замерзшими, голодными, измотанными, но главное — живыми. На удивление, Фэй за это время сохранила чувство юмора — она призналась, что ее с напарницей выручило то, что они «хорошие друзья», и их спасло «тепло тел и объятия».
По словам Фэй, все, чего она хотела сразу после спасения, это поесть острой индийской еды и отдохнуть перед тем, как отправиться домой. Набравшись сил, альпинистка намерена повторить попытку восхождения на Чаукамбу. И мы почему-то уверены, что в следующий раз у нее все получится. Альпинисты вообще способны добиваться невероятного, поставив перед собой цель. Лишнее тому подтверждение — история альпиниста, который покорил Эверест без обеих ног и семи пальцев на руках.