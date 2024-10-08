В Индии две альпинистки 3 дня выживали на уступе шириной 25 см без еды и воды

Для Фэй Мэннерс это было далеко не первое восхождение. Скалолазанием она увлеклась несколько лет назад и уже успела стать профессиональной альпинисткой и первым человеком, который прошел несколько сложных маршрутов по различным альпийским горам. Ради этого она даже переехала из Великобритании во Францию, поближе к самым высоким горам Западной Европы. А все для того, чтобы «вдохновить женщин на развитие интереса к альпинизму». Мишель Дворак тоже не впервые покоряла горы. Но судьбе неважно, какой у вас опыт восхождений, и в один момент, когда женщины поднимали оборудование, камнепад оборвал веревку и сумки с палатками скатились в пропасть.