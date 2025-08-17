Популярные темы
В ИКИ РАН заявили практически о полном исчезновении всех пятен на Солнце

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили о практически полном исчезновении всех пятен на Солнце.

Источник: NASA

«Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращённой к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне», — говорится в заявлении.

В то же время подчёркивается, что речь идёт о том, что пятна хоть и есть, но они уменьшились настолько, что не видны даже на высокоточных космических снимках, не говоря уже о любительских.

«Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям», — пояснили учёные.

Вместе с этим отмечается, что уже со вторника ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.