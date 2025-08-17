В ИКИ РАН заявили практически о полном исчезновении всех пятен на Солнце

«Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращённой к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне», — говорится в заявлении.
В то же время подчёркивается, что речь идёт о том, что пятна хоть и есть, но они уменьшились настолько, что не видны даже на высокоточных космических снимках, не говоря уже о любительских.
«Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям», — пояснили учёные.
Вместе с этим отмечается, что уже со вторника ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.