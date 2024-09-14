В ИКИ РАН заявили, что аппаратура для миссий «Луна-26» и «Луна-27» практически создана

Он напомнил, что «Луна-26» будет платформой для изучения Луны с низкой орбиты — на ней будет установлен радар для изучения подповерхностной структуры естественного спутника, спектрометры для изучения химического состава, гидратации и распределения водяного льда, телевизионная стереосистема, а также плазменный комплекс, который поможет исследовать особенности взаимодействия Луны с потоками солнечного ветра. Помимо этого, аппарат сможет ретранслировать информацию с «Луны-27», которая будет находиться на поверхности спутника.