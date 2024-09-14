В ИКИ РАН заявили, что аппаратура для миссий «Луна-26» и «Луна-27» практически создана

«Аппаратура для миссий “Луна-26” и “Луна-27” практически создана», — рассказал Зеленый. По его словам, ученым ИКИ и специалистам НПО им. С. А. Лавочкина удалось решить «все непростые проблемы, возникающие в связи с необходимостью импортозамещения при изготовлении как космического аппарата, так и комплекса научной аппаратуры».
Он напомнил, что «Луна-26» будет платформой для изучения Луны с низкой орбиты — на ней будет установлен радар для изучения подповерхностной структуры естественного спутника, спектрометры для изучения химического состава, гидратации и распределения водяного льда, телевизионная стереосистема, а также плазменный комплекс, который поможет исследовать особенности взаимодействия Луны с потоками солнечного ветра. Помимо этого, аппарат сможет ретранслировать информацию с «Луны-27», которая будет находиться на поверхности спутника.
Академик также напомнил, что посадочный аппарат «Луна-27» будет иметь существенно расширенный пакет полезной нагрузки по сравнению с «Луной-25». Он будет исследовать плазменно-пылевую экзосферу Луны (заряженное пылевое облако, частицы которого левитируют над поверхностью спутника), реголит и подповерхностные слои, а также будет оборудован телевизионной системой, которая обеспечит панорамные наблюдения района посадки и будет использоваться при манипуляциях при заборе лунного грунта.
Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.