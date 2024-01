В Иерусалиме найден древний 30-метровый ров неизвестного назначения

Как пишут археологи в издании Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, судя по всему, в библейские времена ров отделял большую часть древнего города от важных святых мест, таких, как Храмовая гора. В точной дате строительства рва исследователи не уверены, но полагают, что он был построен примерно в девятом веке до нашей эры.