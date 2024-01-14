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17:30 (мск), источник: Вокруг Света

В Иерусалиме найден древний 30-метровый ров неизвестного назначения

Сооружение могло быть создано первыми царями Иудеи три тысячи лет назад.

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Источник: AP 2023

Под самой обычной парковкой в Иерусалиме археологи обнаружили огромный ров железного века шириной 30 метров и глубиной 6 метров. Каменный ров оказался расположен в скале, и, основываясь на его месторасположении, исследователи смогли предположить, для чего давным-давно его пробили в горной породе.

Как пишут археологи в издании Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, судя по всему, в библейские времена ров отделял большую часть древнего города от важных святых мест, таких, как Храмовая гора. В точной дате строительства рва исследователи не уверены, но полагают, что он был построен примерно в девятом веке до нашей эры.

Первый автор исследования, профессор археологии Тель-Авивского университета Юваль Гадот, работавший на раскопках, рассказал, что в те дни ров «разделил Иерусалим на две части: акрополь с храмом и дворцом на севере и старый город на юге». Если же ров появился раньше (а доказательств этому нет), то его целью «была защита города с севера». Таким образом, назначение рва пока остается неясным.

Оценив размах строительства, археологи говорят, что столь монументальный проект могли реализовать только правители Иудеи. Если говорить о IX веке до нашей эры, а именно такую датировку выдвигают исследователи, то ров связан с одним из первых царей Иудеи, упомянутых в Ветхом Завете.

«Выполнение такого рва демонстрирует их силу и способность руководить монументальными проектами, которые на протяжении веков изменяли и формировали естественную топографию города».

Юваль Гадот

В прошлом проводили и другие раскопки, которые позволяют утверждать, что ров помог построившим дворец и храм на вершине Храмовой горы ограничить доступ к недавно возведенному акрополю — «создать физическое разделение, которое также является мощным символом».

Сам ров, по словам археолога, использовали несколько столетий — до позднеэллинистического периода (332−63 годы до нашей эры), когда из-за других строительных работ ров засыпали, и он исчез из городского пейзажа.

Ранее найденный в Иерусалиме водопровод возрастом 2700 лет еще раз подтвердил реальность библейских событий.

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