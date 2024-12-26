В Иерусалиме нашли редчайшую масляную лампу с менорой возрастом 1700 лет

Как объяснил директор раскопок Михаэль Чернин, находка на Масличной горе редкая и ценная, так как археологам очень мало известно о существовании еврейского поселения рядом с Иерусалимом в III—V вв. еках нашей эры. Дело в том, что после того, как войска римского императора Адриана подавили восстание Бар-Кохбы (восстание иудеев против римлян в 134−136 годах нашей эры), евреи были изгнаны из Иерусалима. Лампа с Масличной горы — одно из лишь нескольких найденных до сих пор материальных свидетельств сохранения еврейского присутствия поблизости от Иерусалима в тот период.