В Иерусалиме нашли редчайшую масляную лампу с менорой возрастом 1700 лет

Лампа с Масличной горы
Отлично сохранившаяся керамическая масляная лампа была недавно найдена во время археологических раскопок на Масличной горе в Иерусалиме, сообщили Vokrugsveta.ru в Управлении древностей Израиля.
Анализ следов сажи на носике лампы показал, что ею пользовались около 1700 лет тому назад, во времена римского владычества. Светильник украшен геометрическим узором, а также изображениями храмовой меноры (семирожкового светильника или подсвечника), лопатки для благовоний и лулава (ветви финиковой пальмы) — все это древние религиозные символы иудаизма.
Как объяснил директор раскопок Михаэль Чернин, находка на Масличной горе редкая и ценная, так как археологам очень мало известно о существовании еврейского поселения рядом с Иерусалимом в
По словам археолога Беньямина Сторчана, лампа принадлежит к так называемому типу «Бейт Наттиф», по названию производившей подобные светильники древней мастерской, найденной в 1930-х годах в окрестностях города Бейт Шемеш, примерно в 30 километрах к западу от Иерусалима. Особенно редкой лампу делает детальное изображение меноры с основанием-треножником. До сих пор было найдено всего несколько таких ламп.
Что означает менора в иудаизме
Храмовая менора стала религиозным символом иудаизма в период Второго Храма, а после его разрушения изображение меноры превратилось в важный образ в еврейской коллективной памяти как в самом Израиле, так и в диаспоре, объяснил Сторчан. Поскольку масляные лампы были предназначены для освещения, возможно, изображение на них меноры вызывало ощущение зажигания той самой храмовой меноры.
Очевидно, что мастер посвятил много времени и усилий декорированию лампы, отметил Сторчан. Лампа была изготовлена с использованием изящно и замысловато вырезанных с помощью сверла и долота известняковых форм. Формы состояли из двух частей, верхней и нижней. Чтобы создать лампу, гончар вдавливал глину в формы, а затем спрессовывал части вместе. Затем сосуд обжигали, и его можно было использовать по назначению. Такой метод производства ламп с помощью форм позволял создавать изысканные дизайны, а также добавлять тонкие и замысловатые украшения, пояснил Сторчан.