В Иерусалиме нашли алтарь в храме Гроба Господня. Удивительное открытие

Ученые Австрийской академии наук обнаружили давно утерянный алтарь на месте, где, по преданию, был похоронен и воскрес Иисус Христос. Находка была сделана в храме Гроба Господня за массивной каменной плитой, сплошь покрытой граффити. Об этом сообщает Daily Mail.
Средневековый камень длиной 2,4 м и шириной 1,5 м, украшенный ленточными орнаментами, предположительно, является алтарем, освященным в 1149 году. На удивление ученых, в столь значимом здании плита оставалась незамеченной.
Храм Гроба Господня ежегодно посещают около 4 млн человек. Он считается местом погребения и воскресения Иисуса Христа. Церковь, построенная на вершине римского храма Венеры в 335 году н. э., была возведена по указу римского императора Константина I.
Со временем церковь подверглась многочисленным нападениям и разрушениям. В 614 году она была разрушена персидской армией, а в XIX веке она вновь сильно пострадала от пожара. Тогда и посчитали, что алтарь церкви утрачен навсегда.
В 2016 году команда реставраторов из Национального технического университета Афин обнаружила известняковую погребальную плиту внутри гробницы Иисуса, покрытую слоями мрамора. По христианской традиции тело Христа положили на эту плиту после распятия.
Многочисленные туристы на протяжении многих лет оставляли на плите записи и граффити. Возможно, именно поэтому плита долгое время оставалась незамеченной.
Особое внимание исследователей привлекли украшения на тыльной стороне плиты, выполненные в технике косматеска. Это искусство украшения мрамором было распространено в XII и XIII веках. Характерной чертой этой техники была способность украшать большие поверхности небольшим количеством драгоценного мрамора, создавая сложные геометрические узоры и орнаменты.
Археологи предполагают, что обнаруженная плита была создана с благословения папы римского и отправлена в Иерусалим для возведения нового главного алтаря в святой христианской церкви.
Археолог Дан Бахат отметил, что ученые все еще не могут с уверенностью сказать, что церковь Гроба Господня действительно находится на месте захоронения Иисуса. Однако это место имеет самые веские основания претендовать на такую значимость.
Ранее в «городе Давида» обнаружили массивный ров, который использовался для укрепления и защиты Храмовой горы и царского дворца в Иерусалиме в библейскую эпоху. Археологи не знали точного расположения сооружения и не могли его найти в течение 150 лет. Его обнаружили благодаря недавним раскопкам на стоянке Гивати (Givati Parking Lot). В глубину ров достигал не менее 9 м, а в ширину — 30 м.