В Иерусалиме нашли алтарь в храме Гроба Господня. Удивительное открытие

Ранее в «городе Давида» обнаружили массивный ров, который использовался для укрепления и защиты Храмовой горы и царского дворца в Иерусалиме в библейскую эпоху. Археологи не знали точного расположения сооружения и не могли его найти в течение 150 лет. Его обнаружили благодаря недавним раскопкам на стоянке Гивати (Givati Parking Lot). В глубину ров достигал не менее 9 м, а в ширину — 30 м.