В Иерусалиме нашли 2200-летнюю черепицу из эпохи греко-сирийской экспансии

Во время раскопок в Городе Давида — древнейшем населенном районе у стен Старого города Иерусалима, — израильские археологи нашли 16 фрагментов керамической черепицы, датируемой II веком до нашей эры. Эта, казалось бы, не очень существенная находка на самом деле имеет большое значение, считают специалисты, потому что она непосредственно связана с правлением в Иудее Антиоха IV Эпифана — греко-сирийского царя из эллинистической династии Селевкидов, и историей еврейского праздника Ханука.

Дело в том, что керамическая черепица была изобретена в Греции в VII веке до нашей эры, и вскоре, благодаря своей прочности и водоотталкивающим свойствам, завоевала популярность в близлежащих регионах Средиземноморья. Однако на территории современного Израиля покрывать крыши черепицей начали только спустя 500 лет, с завоеванием Иудеи Антиохом Эпифаном, войска которого захватили Иерусалим и Иерусалимский храм.

Антиох Эпифан проводил жесткую политику эллинизации еврейского населения, то есть насильственного насаждения греческой религии и культуры. В результате это привело к восстанию Маккавеев, закончившимся восстановлением независимости Иудеи от Селевкидов. В честь изгнания с Храмовой горы греко-сирийских войск, очищения Иерусалимского храма и возобновления службы в нем был установлен праздник Ханука, который отмечается в Израиле и по сей день.

До сих пор было очень мало материальных свидетельств присутствия в Иерусалиме греко-сирийских захватчиков, поэтому обнаружение фрагментов черепицы имеет такое важное значение, подчеркивают археологи. Они предположили, что черепица покрывала крышу крепости, основанной Антиохом Эпифаном у стен Иерусалима.

После освобождения Иудеи от Селевкидов традиция крыть крыши черепицей вновь исчезла, возможно потому, что воспринималась населением, как чужеродная. Да и особенности местного климата, в первую очередь сравнительно низкое количество осадков, не требовало обязательной гидроизоляции крыш. Черепичные крыши вернулись в Иудею лишь с прибытием римских завоевателей.