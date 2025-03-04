В Иерусалиме нашли 1500-летнее захоронение со скелетом в цепях

Ранее сообщалось об опровержении гипотезы о личности «болотного человека», чьи останки были найдены в 2023 году около деревни Беллаги в графстве Лондондерри. Изначально предполагалось, что это мальчик-подросток, которому на момент смерти было 13−17 лет. Однако остеологический анализ установил, что останки принадлежат девушке, умершей в возрасте 17−22 лет. Останки относятся к периоду между 343 годом до н. э. — 1 годом до н. э.