В Иерусалиме нашли 1500-летнее захоронение со скелетом в цепях

При раскопках в византийском монастыре в 3 км от Старого города в Иерусалиме нашли захоронение V века н. э., в котором находились завернутые в железные цепи человеческие останки. Оказалось, что могила принадлежала женщине, практиковавшей религиозную аскезу и, вероятно, носившей цепи еще при жизни. Вкратце об открытии пишет Live Science, подробно результаты исследования приводятся в Journal of Archaeological Science: Reports.
Изначально археологи решили, что найденные останки — мужские. Уцелело много документальных свидетельств о том, что мужчины-аскеты выбирали ношение цепей в качестве аскезы. Свидетельств о том, что подобной аскезы могли придерживаться и женщины, гораздо меньше.
Кости сохранились плохо, поэтому пол удалось идентифицировать только по специфическому белку зубной эмали. На момент смерти женщине было 30−60 лет.
Ранее сообщалось об опровержении гипотезы о личности «болотного человека», чьи останки были найдены в 2023 году около деревни Беллаги в графстве Лондондерри. Изначально предполагалось, что это мальчик-подросток, которому на момент смерти было 13−17 лет. Однако остеологический анализ установил, что останки принадлежат девушке, умершей в возрасте 17−22 лет. Останки относятся к периоду между 343 годом до н. э. — 1 годом до н. э.
Женщина умерла насильственной смертью — она была обезглавлена. Возможно, ее убили в связи с ритуалом или принесли в жертву.
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