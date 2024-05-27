В Иерусалиме археологи нашли 2300-летнее детское кольцо из чистого золота

«Я просеивала почву через сито и вдруг увидела, как что-то блеснуло, — вспоминает Гангат. — Я тут же закричала: “Я нашла кольцо, я нашла кольцо!” За секунду все в восторге сбежались ко мне. Такая находка бывает далеко не каждый день. Я всегда мечтала найти золотое украшение, и я так счастлива, что эта мечта исполнилась, причем буквально за неделю до ухода в декретный отпуск!».