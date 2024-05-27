В Иерусалиме археологи нашли 2300-летнее детское кольцо из чистого золота

Во время раскопок в Городе Давида — древнейшем обитаемом районе Иерусалима — израильские археологи нашли маленькое золотое кольцо, украшенное темно-красным драгоценным камнем, скорее всего, гранатом.
Диаметр кольца настолько мал, что оно, по мнению специалистов, могло принадлежать девочке или мальчику, жившему в Иерусалиме в начале эллинистического периода, после завоевания Израиля армией Александра Македонского в 332 году до нашей эры. Кольцо также подходит по размеру для женского мизинца, что проверила на себе его первооткрывательница, археолог Техийя Гангат.
«Я просеивала почву через сито и вдруг увидела, как что-то блеснуло, — вспоминает Гангат. — Я тут же закричала: “Я нашла кольцо, я нашла кольцо!” За секунду все в восторге сбежались ко мне. Такая находка бывает далеко не каждый день. Я всегда мечтала найти золотое украшение, и я так счастлива, что эта мечта исполнилась, причем буквально за неделю до ухода в декретный отпуск!».
Золото, из которого изготовлено кольцо, было очень высококачественным, без посторонних примесей, что и позволило украшению отлично сохраниться — несмотря на прошедшие тысячелетия, оно выглядит, как новое. Стиль, в котором выполнено кольцо, в особенности наличие инкрустированного в золотой обод драгоценного камня, форма которого напоминает глаз, свидетельствует о возрасте украшения, и это конец IV — начало III века до нашей эры. Именно тогда такие кольца вошли в моду, отмечают специалисты.
Кольцо — далеко не единственная находка, относящаяся к раннему эллинистическому периоду в истории Иерусалима, сделанная за последнее время. До сих пор считалось, что в ту эпоху Иерусалим был небольшим, сравнительно бедным поселением, расположенным на юго-восточном склоне Храмовой горы. Однако новые открытия рисуют иную картину — найденные руины крупных жилых и общественных зданий, а также золотые украшения, показывают, что это был большой, богатый город с оживленной торговлей.
Состоятельные жители Иерусалима, судя по всему, с готовностью восприняли распространившийся по всему Восточному Средиземноморью вместе с армией Александра Македонского эллинистический стиль жизни, с его любовью к роскоши, золоту и драгоценным камням.