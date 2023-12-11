В I веке в Нижегородской области жили финны. Это определили по черепам

В I веке н.э. в Поволжье, а именно на территории Нижегородской области, проживали западные финны. Такой вывод благодаря сделала группа ученых и археологов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Института археологии РАН и Академии наук Республики Татарстан. О результатах исследования говорится на сайте Самарского университета.

Уточняется, что в Сурско-Свияжском междуречье был найден курганный могильник, относящийся к писеральско-андреевскому типу памятников трех периодов: V—IV вв. до н.э., I века н.э., II—III вв. н. э. В захоронении были обнаружены останки воинов с верхними челюстями убитых ими врагов.

Как отметил научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш, одной из наиболее важных находок стал горизонт, датируемый специалистами I веком н.э. Он же добавил, что также здесь были найдены кольчуги, наконечники копий, шлемы, мечи и стрелы.

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета Сергей Зубов объяснил вывод о том, что представители западных финнов именно проживали на данной территории, наличием захоронений. Если бы находки специалистов ограничивались лишь предметами быта и оружием, то тогда это могло говорить лишь о торговых отношениях между регионами.

Найденные археологами вырубленные верхние челюсти были нанизаны через специально сделанные отверстия на поводья уздечки — это были своего рода трофеи бойцов. «В части гипотезы об использовании частей человеческого тела в качестве своеобразного военного трофея можно говорить о головах врагов, а челюстные фрагменты черепов, скорее всего, выступали “pars pro toto”, то есть как часть вместо целого», — рассказал Зубов.

Ранее в Ростовской области впервые нашли меотские святилища II века н.э. Археологи Азовского музея-заповедника нашли их в Азове, где в XIV веке находился золотоордынский город Азак. Одно из святилищ представляет собой яму диаметром 3 м и глубиной 2 м, посередине которой остался материковый останец, а вокруг него — сужающаяся ко дну кольцевая траншея.