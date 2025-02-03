В Хорватии раскопали необычную могилу «вампира» с «выкрученным» телом

В Хорватии на археологическом участке Rašaška (в 112 км от Загреба) раскопали могилу «вампира», относящуюся к
Сначала археологи заметили в могиле крупные камни, но выяснилось, что они, вероятно, упали со стоящей рядом стены. Необычным захоронение делает то, что труп «вампира» оказался обезглавленным: голову захоронили отдельно от скелета. Само же тело «выкручено»: туловище было обращено вниз, а конечности вверх.
Останки принадлежали мужчине, жизнь которого была полна жестокостей, это следует из того, что на скелете видны следы многочисленных заживших повреждений. Умер мужчина в результате травмы головы. Предположительно, при жизни его поведение не соответствовало социальным нормам. Вероятно, поэтому у его современников возникло подозрение в том, что он может восстать из мертвых.
Rašaška входит в состав поселения, принадлежавшего в раннем Средневековье тамплиерам. Впоследствии землей владели рыцари Ордена братьев иерусалимского госпиталя святого Иоанна Крестителя. В XV веке территории находились под властью местных дворян. Раскопки здесь идут с 2011 года, других «вампирских» могил ученые не находили.
Представления о вампирах в Средневековье в Хорватии не совпадало с притягательным аристократичным образом вурдалаков, созданным в Голливуде. В балканском фольклоре никакой бледной кожи и стройной фигуры у такой нечисти не было. Мифические кровососы представлялись похожими на раздувшиеся трупы с потемневшей кожей. Так что любой разлагавшийся труп в то время соответствовал описанию вампира.
Ранее сообщалось о том, что в польской деревне Пончево под полом церкви Пресвятой Девы Марии обнаружили могилу «вампира» XVII века. Его захоронили с серпом на шее — это средневековая практика против того, чтобы вурдалак восстал из мертвых.
На момент смерти подозревавшемуся в вампиризме мужчине было около 50 лет. На черепе сохранились многочисленные повреждения, так что у «вурдалака» при жизни были шрамы. Кроме того, у него было выбито несколько зубов. Внешне мужчина явно отличался, что могло пугать окружавших его людей.