В Хорватии раскопали необычную могилу «вампира» с «выкрученным» телом

Останки принадлежали мужчине, жизнь которого была полна жестокостей, это следует из того, что на скелете видны следы многочисленных заживших повреждений. Умер мужчина в результате травмы головы. Предположительно, при жизни его поведение не соответствовало социальным нормам. Вероятно, поэтому у его современников возникло подозрение в том, что он может восстать из мертвых.