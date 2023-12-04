11:46 (мск), источник: © РИА Новости

В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Впервые за последние два года в херсонский биосферный заповедник «Аскания-Нова» привезли новых обитателей, в их числе антилопы и верблюды, сообщила пресс-служба заповедника в Telegram.

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Источник: © РИА Новости

«За последние два года коллекция уникального акклиматизационного зоопарка биосферного заповедника “Аскания-Нова” впервые пополнилась новыми обитателями. В заповедник доставлены два самца антилопы Канна, пара яков домашних (самец и самка), двугорбые верблюды (самец и самка), а также самец гуанако», — указали в материале.

Источник: Заповедник "Аскания-Нова"

Животные переданы по соглашению о сотрудничестве с государственным природным биосферным заповедником «Ростовский» и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных «Живая природа степи».

«Животные чувствуют себя хорошо», — подчеркнули в пресс-службе.

Ближайший месяц они проведут в карантине, а затем переедут в специально подготовленные для них помещения и вольеры для комфортной зимовки в новых условиях.

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, его основал в конце XIX века российский помещик немецкого происхождения Фридрих Фальц-Фейн. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь «Аскании-Новы» превышает 33 тысячи гектаров.

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