В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов

«За последние два года коллекция уникального акклиматизационного зоопарка биосферного заповедника “Аскания-Нова” впервые пополнилась новыми обитателями. В заповедник доставлены два самца антилопы Канна, пара яков домашних (самец и самка), двугорбые верблюды (самец и самка), а также самец гуанако», — указали в материале.
Животные переданы по соглашению о сотрудничестве с государственным природным биосферным заповедником «Ростовский» и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных «Живая природа степи».
«Животные чувствуют себя хорошо», — подчеркнули в пресс-службе.
Ближайший месяц они проведут в карантине, а затем переедут в специально подготовленные для них помещения и вольеры для комфортной зимовки в новых условиях.
Биосферный заповедник «Аскания-Нова» — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, его основал в конце XIX века российский помещик немецкого происхождения Фридрих Фальц-Фейн. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь «Аскании-Новы» превышает 33 тысячи гектаров.