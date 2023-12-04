В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов

«За последние два года коллекция уникального акклиматизационного зоопарка биосферного заповедника “Аскания-Нова” впервые пополнилась новыми обитателями. В заповедник доставлены два самца антилопы Канна, пара яков домашних (самец и самка), двугорбые верблюды (самец и самка), а также самец гуанако», — указали в материале.

Животные переданы по соглашению о сотрудничестве с государственным природным биосферным заповедником «Ростовский» и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных «Живая природа степи».

«Животные чувствуют себя хорошо», — подчеркнули в пресс-службе.

Ближайший месяц они проведут в карантине, а затем переедут в специально подготовленные для них помещения и вольеры для комфортной зимовки в новых условиях.