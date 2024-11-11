В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на электроопору

«Предположительно, дикая кошка жила у кого-то дома, так как человека не боится. Очевидно, что на столб животное загнали бездомные собаки. Недалеко находится частный сектор. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, спасательной операцией занимался Охотнадзор, а электроопора оказалась не подключена к питанию. Сейчас дикая кошка находится на карантине в хакасском Центре живой природы.
Минприроды Хакасии отмечает, что рысь является уязвимым видом с сокращающейся численностью. Также она внесена в список диких животных, запрещенных к содержанию. За данное нарушение предусмотрено административное наказание.