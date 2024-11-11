Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на электроопору

КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. Рысь сняли с электроопоры в хакасском городе Черногорск, предположительно, животное на столб загнали собаки, а дикая кошка, возможно, ранее была приручена людьми, сообщает минприроды региона.

«Предположительно, дикая кошка жила у кого-то дома, так как человека не боится. Очевидно, что на столб животное загнали бездомные собаки. Недалеко находится частный сектор. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасательной операцией занимался Охотнадзор, а электроопора оказалась не подключена к питанию. Сейчас дикая кошка находится на карантине в хакасском Центре живой природы.

Минприроды Хакасии отмечает, что рысь является уязвимым видом с сокращающейся численностью. Также она внесена в список диких животных, запрещенных к содержанию. За данное нарушение предусмотрено административное наказание.