В Хабаровском крае на посетителя базы отдыха напал тигр

14 декабря на посетителя базы отдыха в Нанайском районе Хабаровского края напал тигр. Пострадавший получил телесные повреждения, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Мужчина прошел осмотр в медучреждении, его жизни ничего не угрожает. Лечение он будет проходить амбулаторно.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкции статьи предусматривают наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Следствие проводит допрос свидетелей, кроме того, назначили судебную экспертизу. «Будет дана правовая оценка соблюдению уполномоченными лицами безопасности на территории базы отдыха от нападения диких животных», — добавили в ведомстве.