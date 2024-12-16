В Хабаровском крае на посетителя базы отдыха напал тигр

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкции статьи предусматривают наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.