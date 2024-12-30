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В Грузии запатентовали Деда Мороза

ТБИЛИСИ, 30 декабря. /ТАСС/. Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии («Грузпатент») принял решение зарегистрировать Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности. Об этом говорится в сообщении «Грузпатента» в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской).

Источник: Freepik

«Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен “Грузпатентом”, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что надо верить, что час исполнения желаний связан с новогодней ночью и с приходом Деда Мороза.

В сообщении подчеркивается, что дети верят в существование Деда Мороза, однако взрослые это отрицают, но так или иначе Новый год связан в первую очередь с исполнением желаний и с приходом Деда Мороза для детей.

«Интеллект для людей является той божественной искрой, которая может превратить в реальность любую цель или “голубую мечту”. Подтверждено, что разумного и трудолюбивого человека в случае правильного использования интеллекта от исполнения желаний отдаляет лишь время», — заключили в «Грузпатенте».