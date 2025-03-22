В гробнице военачальника Рамзеса III обнаружили «квартиранта»

О том, что покойный занимал высокий военный пост свидетельствует набор ритуальных артефактов — скипетр и бронзовые наконечники стрел. Гробница выстроена из сырцового кирпича, включает главную погребальную камеру и три смежные комнаты, стены которых покрыты белым строительным раствором.
Здесь обнаружены алебастровые сосуды с надписями, включая два картуша с именем фараона Хоремхеба, известного своим военным талантом. Из драгоценных ювелирных украшений, сопровождавших военачальника на тот свет, — золотое кольцо с картушем Рамзеса III, набор полудрагоценных каменных бусин. Есть здесь и небольшая шкатулка из слоновой кости, вероятно, использовавшаяся для хранения личных вещей или погребальных амулетов.
Внутри гробницы археологи нашли еще одно захоронение — человеческий скелет, покрытый картонным материалом из льна и гипса. Ученые считают, что этого «квартиранта» к военачальнику подселили в более позднее время, точная датировка пока неизвестна.
Неподалеку обнаружены и другие захоронения: коллективные гробницы греко-римского периода с останками. В отдельных гробницах позднего периода нашли амулеты с изображениями египетских богов Таурт и Беса, а также Ока Уджата — символа защиты и исцеления.
Профессор Кутб Фавзи Кутб, директор Департамента древностей Нижнего Египта и Синая, отметил, что эти захоронения отражают культурное разнообразие региона Тель-Руд-Исканда и его важность как перекрестка цивилизаций на протяжении веков.
Недавно специалисты объявили об обнаружении гробницы неизвестного фараона династии Абидос у горы Анубис. А наделавшее много шума сообщение о подземных тоннелях под пирамидами Древнего царства, оказалось фейком.