В гробнице военачальника Рамзеса III обнаружили «квартиранта»

Здесь обнаружены алебастровые сосуды с надписями, включая два картуша с именем фараона Хоремхеба, известного своим военным талантом. Из драгоценных ювелирных украшений, сопровождавших военачальника на тот свет, — золотое кольцо с картушем Рамзеса III, набор полудрагоценных каменных бусин. Есть здесь и небольшая шкатулка из слоновой кости, вероятно, использовавшаяся для хранения личных вещей или погребальных амулетов.