В гробницах древнеегипетского некрополя найден золотой клад

Династия Птолемеев была последней династией Египта перед тем, как он стал частью Римской империи. Она была основана в 305 году до н.э. после завоевания Египта Александром Македонским в 332 году до н.э. Первым правителем династии стал телохранитель Македонского, Птолемей. Власть передавалась по наследству и закончилась правлением Клеопатры в первом веке нашей эры.