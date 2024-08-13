В гробницах древнеегипетского некрополя найден золотой клад

В гробницах в районе дельты реки Нил археологи обнаружили клад артефактов последней династии Египта. Всего было найдено 63 гробницы, специалисты продолжают работу по восстановлению и классификации находок, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства туризма и древностей страны.
Среди найденных артефактов оказались золотые изделия и драгоценности, относящиеся к позднему периоду Древнего Египта, когда правила династия Птолемеев.
Глинобитные гробницы были обнаружены в некрополе Тель-эль-Дейр, расположенном в городе Думьят на севере страны. Там же были найдены статуи, погребальные амулеты и глиняный сосуд с 38 бронзовыми монетами, датируемыми эпохой Птолемеев.
Династия Птолемеев была последней династией Египта перед тем, как он стал частью Римской империи. Она была основана в 305 году до н.э. после завоевания Египта Александром Македонским в 332 году до н.э. Первым правителем династии стал телохранитель Македонского, Птолемей. Власть передавалась по наследству и закончилась правлением Клеопатры в первом веке нашей эры.
Птолемеи активно поддерживали развитие науки и искусства. Их столица, Александрия, стала главным центром греческой культуры в эпоху эллинизма. Здесь были Александрийский музей и библиотека, где работали известные поэты и ученые, такие как Аполлоний Родосский, Каллимах, Эратосфен Киренский, Евклид, Аристарх Самосский и другие.
В 2018 году впервые выставили артефакты периода Птолемеев в Египетском музее в Каире. На выставке было представлено около 300 экспонатов, что позволило широкой публике увидеть богатое культурное наследие этой эпохи.