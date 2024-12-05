В Гренаде затонуло кладбище: океан выбрасывает на пляж могилы и надгробия

Мы ожидаем, что это будет напряженная, долгая и трудная борьба, но у нас нет иного выбора, кроме как вступить в нее, просто потому, что на карту поставлено само наше существование как части цивилизованного мира. На карту поставлен сам наш образ жизни, наша культура, жизни людей и средства к существованию.