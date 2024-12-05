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В Гренаде затонуло кладбище: океан выбрасывает на пляж могилы и надгробия

По словам премьер-министра Гренады, на острове Карриаку даже мертвые стали жертвами серьезных климатических изменений.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В Гренаде произошла катастрофа: могилы, надгробия и венки океан выбрасывает на пляжи острова Карриаку, превращая прекрасное карибское побережье в хаотичное кладбище. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что из-за глобального потепления и повышения уровня моря затопило кладбище Тибо, а могилы с останками унесло в океан. По словам премьер-министра Гренады Дикона Митчелла, этот случай стал ярким примером климатического кризиса.

Это затрагивает самую суть духовности людей, их чувство комфорта и их связь с прошлым. Это создает стресс и вызывает психологические травмы у людей, потому что они сомневаются в том, какое будущее у них есть.

Дикон Митчелл
премьер-министр Гренады

Известно, что данное происшествие было рассмотрено Международным судом и привлекло внимание многих стран и организаций. Премьер-министр, в свою очередь, заявил, что Гренаде, восстанавливающейся после того, как Берилл обрушился на страну в июле этого года, необходимо выделить огромные объемы финансовой помощи. Митчелл также отметил, что намерен получить ее от богатых стран, которые нажили свое богатство, загрязняя планету. Хотя он и выразил свои сомнения по этому поводу.

Мы ожидаем, что это будет напряженная, долгая и трудная борьба, но у нас нет иного выбора, кроме как вступить в нее, просто потому, что на карту поставлено само наше существование как части цивилизованного мира. На карту поставлен сам наш образ жизни, наша культура, жизни людей и средства к существованию.

Дикон Митчелл
премьер-министр Гренады

Ранее рассказывали, что стало с Гренадинскими островами после нашествия урагана «Берилл».