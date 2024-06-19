В Греции обнаружили загадочный памятник минойской культуры

По ходу строительных работ на вершине холма Папура, к северо-западу от города Кастелли (остров Крит, Греция), был обнаружен загадочный кольцеобразный памятник бронзового века площадью 1800 квадратных метров. Лабиринтообразное сооружение состоит из восьми каменных колец толщиной около 1,4 м, некоторые из них достигают в высоту до 1,7 м.