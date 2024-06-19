В Греции обнаружили загадочный памятник минойской культуры

По ходу строительных работ на вершине холма Папура, к северо-западу от города Кастелли (остров Крит, Греция), был обнаружен загадочный кольцеобразный памятник бронзового века площадью 1800 квадратных метров. Лабиринтообразное сооружение состоит из восьми каменных колец толщиной около 1,4 м, некоторые из них достигают в высоту до 1,7 м.
Это уникальная находка, представляющая большой интерес. Необходимо завершить археологические исследования памятника и обеспечить его полную охрану.
Группа археологов, отправившихся изучать находку, считает, что памятник мог иметь ритуальное или религиозное назначение. Архитекторами новообретенного сооружения предположительно были представители минойской культуры Крита, которая известна своими святилищами на вершинах холмов и гор, которые использовались в древних ритуалах.
В официальном заявлении Министерство культуры Греции отметило, что памятник «периодически использовался для проведения ритуальных церемоний, связанных с употреблением пищи, вина и, возможно, подношений». Об этом свидетельствуют многочисленные кости животных, найденные внутри.
Ранее на острове Эгина в Греции нашли сохранившуюся древнюю пурпурную краску.
Кристина Корчанова