В Греции найдена мозаика с танцующими сатирами возрастом 2500 лет

Частные дома с такой роскошной отделкой получили распространение к позднему классическому периоду. Поэтому исследователи считают, что удивительная находка была частью дома, построенного либо во время этого периода (то есть между 600 и 900 годами до нашей эры), либо в середине IV века до нашей эры. Такие выводы были сделаны исходя из сходства пола с находящимся по соседству сооружением, известным как Дом мозаик.