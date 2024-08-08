В Греции найдена мозаика с танцующими сатирами возрастом 2500 лет

В Греции строители обнаружили мозаичный пол возрастом около 2500 лет, который изображает двух обнаженных мужчин с анималистичными чертами. Мозаика сохранилась до наших дней в отличном состоянии и доходит в ширину до 113 сантиметров. Согласно заявлению Министерства культуры Греции, пол когда-то был частью здания в городе Эретрия на острове Эвбея (Euboea).
Узор, выложенный из разноцветной гальки, иллюстрирует двух героев с хвостами, заостренными ушами и рогами. Предположительно, здесь изображены сатиры — существа с козлиными ногами и хвостами, развлекавшие себя обильными возлияниями, похищением нимф и плотскими утехами. При этом сатиры — не просто отталкивающие пьяницы, обросшие шерстью, а «подданные» бога Диониса, и их поведение — важная часть культуры, связанной с ним.
Герои мозаики, судя по всему, увлечены празднованием: пока один из них играет на двойной флейте, второй танцует. Это также наделяет произведение дионисийскими мотивами.
Частные дома с такой роскошной отделкой получили распространение к позднему классическому периоду. Поэтому исследователи считают, что удивительная находка была частью дома, построенного либо во время этого периода (то есть между 600 и 900 годами до нашей эры), либо в середине IV века до нашей эры. Такие выводы были сделаны исходя из сходства пола с находящимся по соседству сооружением, известным как Дом мозаик.
Археологи полагают, что комнату, где изобразили танцующих сатиров, могли использовать в качестве места для празднований, подобных тому, что изображено на мозаике.