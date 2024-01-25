В Греции найден античный винный магазин, разрушенный 1600 лет назад

Ученые из Университета Уилфрида Лорье (Канада) нашли винный магазин времен Римской империи в ходе раскопок древнего полиса Сикион на юге Греции. Археологи пришли к выводу, что около 1600 лет назад он был разрушен неким внезапным событием: это могло быть землетрясение или другая катастрофа. Горожане по каким-то причинам не стали отстраивать свои дома заново. Обломки сосудов и разбросанные по полу монеты помогают частично восстановить картину произошедшего.

Древнегреческий город Сикион находился на северном побережье полуострова Пелопоннес. И во времена, когда найденный магазин работал, он располагался на территории, контролируемой Римской империей.

Вокруг винного магазина археологи раскопали целый комплекс построек, в том числе мастерские с печами и прессами для винограда и оливок. Все они также были заброшены примерно в начале V века — возможно, после той самой загадочной катастрофы.

На полу магазина обнаружили разбитые сосуды — бронзовые, стеклянные и керамические, обломки мраморных столешниц и около 60 монет, рассыпанных по всему помещению. Большинство из них относятся к правлению римского императора Констанция II (337−361 годы нашей эры).

По описанию археологов, все выглядело так, будто крыша здания, а затем и большая его часть внезапно обрушились. Обломки упали на столы и раскололи мрамор, сосуды попадали с полок, зазвенели по полу монеты. Люди, по-видимому, успели спастись, или в тот момент в магазине никого не было.

Все монеты были найдены разбросанными на полу. Похоже, их держали вместе в керамическом сосуде или мешке. Когда магазин разрушался, эта емкость упала на пол, и монеты разлетелись. Скотт Галлимор адъюнкт-профессор археологии в Университете Уилфрида Лорье в Канаде

Исследователи предполагают, что причиной могло быть не только землетрясение, но, например, обрушение крыши из-за слишком обильных осадков. Удивительно, что после разрушения люди не предпринимали попыток восстановить магазин или достать из-под завалов имущество и деньги. Здание осталось заброшенным под обломками и камнями.

Археологи надеются узнать из раскопок еще какие-то подробности об этом древнем комплексе и его судьбе. Пока находки говорят о том, что в магазине могли продавать разные сорта вина — их попробуют выяснить по обнаруженным виноградным косточкам вида Vitis vinifera, из которого и сегодня производят лучшие напитки.