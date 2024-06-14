В Греции нашли сохранившуюся древнюю пурпурную краску

Человечество пользовалось красителями с самого своего появления — это был способ украсить жизнь, выделить важное и показать статус. В эпоху Античности краски были ценным товаром, которым торговали по всему Средиземноморью. Самой ценной из красок считали пурпурную. Пурпур носили правители и высшая аристократия — краска была очень дорогой и стала символом власти. О точных оттенках этого не дошедшего до нас красителя спорят до сих пор.