В Греции нашли сохранившуюся древнюю пурпурную краску

Человечество пользовалось красителями с самого своего появления — это был способ украсить жизнь, выделить важное и показать статус. В эпоху Античности краски были ценным товаром, которым торговали по всему Средиземноморью. Самой ценной из красок считали пурпурную. Пурпур носили правители и высшая аристократия — краска была очень дорогой и стала символом власти. О точных оттенках этого не дошедшего до нас красителя спорят до сих пор.
Точнее, спорили — потому что группа археологов нашла остатки мастерской на острове Эгина в Эгейском море, где активно добывали этот краситель. О находках рассказал журнал Popular Science.
Группа ученых из Зальцбургского университета изучила акрополь на острове Эгина в заливе Сароникос в Греции, где примерно в 1800 году до нашей эры существовал небольшой по площади, но густонаселенный для того времени город Колонна. Его обитатели занимались коневодством и земледелием, изготавливали дорогую керамику и активно торговали — город был важным торговым узлом Эгейского моря. Глиняные сосуды из Колонны можно найти во всех главных поселениях Эгейской Греции.
Такие сосуды раскрашивались в том числе пурпурной краской. Экспедиция обнаружила красильную мастерскую с черепками, окрашенными пурпурной краской, — вероятно, в этих сосудах хранили краситель. По словам Лидии Бергер, одной из археологов, красители настолько качественные, что их можно использовать даже сейчас. Рядом нашли инструменты для окраски и раздавленные раковины моллюсков, из которых изготавливали краску — обрубленного мурекса.
Пурпурный краситель получали из железистого секрета моллюсков: он окрашивал ткани и другие предметы в глубокий сиреневый, лиловый или темно-красный цвет. Для краски требовалось очень много моллюсков, а секрет нужно было извлекать особым способом. Чаще всего пурпуром красили ткань, но Лидия Бергер замечает, что иногда его использовали для настенных рисунков.
Ткань, окрашенная в пурпурный, сильно ролюсла в цене — однако Бергер не считает, что в эпоху Бронзового века ее носили только цари и высшая знать, как было принято в Древнем Риме и Византии.
Кроме этого в ходе раскопок нашли множество обгоревших костей молодых животных, в основном ягнят и поросят. Как именно они связаны с окрашиванием, неизвестно: возможно, сожжение носило ритуальный характер и должно было оградить мастерскую от злых духов.
Археологи надеются, что новые находки, сопоставленные с этой, помогут понять, как развивалось рыболовецкое дело в Бронзовом веке: текущая гипотеза такова, что моллюсков ловили в огромных количествах, поэтому ко времени расцвета Древнего Рима их популяция сократилась, и ткани существенно выросли в цене.
А вот еще одна любопытная история о греческих островах: знаменитые руины храма на острове Делос могут полностью скрыться в море уже через 50 лет.
Георгий Мазуркевич