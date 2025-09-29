В Греции испугались запрета на выдачу виз россиянам. Почему там считают, что это будет крахом для страны и Европы?

После 2020 года и особенно на фоне событий 2022-го ситуация кардинально изменилась. Пандемия COVID-19 сначала сократила глобальный туризм, а затем санкции и ограничения, связанные с конфликтом на Украине, практически отсекли поток российских туристов в Евросоюз. В результате интерес россиян к греческому направлению резко упал. Если ранее счет шел на сотни тысяч посетителей в год, то за первые десять месяцев 2024 года в Грецию приехали лишь около 15 тысяч россиян — капля в море по сравнению с докризисными показателями.