В гравитационное поле Земли на два месяца попал астероид

Пара исследователей динамики астероидов из Мадридского университета обнаружили, что совсем рядом с Землей появилось небольшое небесное тело. По их мнению, оно пролетит вокруг Земли один раз, а потом отправится в другие части Солнечной системы.
В своей статье, опубликованной в журнале Research Notes of the AAS, Карлос де ла Фуэнте Маркос и Рауль де ла Фуэнте Маркос подробно объяснили, как наша планета регулярно «захватывает» астероиды.
Предыдущие исследования показали, что многие небесные тела совершают частичное или полное эллиптическое движение вокруг Земли, прежде чем продолжить свое путешествие по космосу. Например, в 2006 году небольшой астероид вращался вокруг Земли около года. Был и тот, кто делал это в течение нескольких лет, а потом улетел в 2020 году.
А в новом исследовании ученые рассматривали уже новый небольшой астероид, который был обнаружен в прошлом месяце. Им удалось выяснить, что небесное тело не несло угрозы столкновения с Землей. Именно поэтому ученые подозревали, что астероид мог просто попасть в гравитационную ловушку нашей планеты, которая мешала ему дальше бороздить космос.
Исследователи отметили, что обнаруженный астероид небольшой в величину, всего 10 метров в поперечнике. Рассчитав его текущий размер, скорость и путь, ученые смогли определить, какой путь совершит астероид в течение следующих нескольких месяцев. Они обнаружили, что небесное тело, которому дали название 2024 РТ5, подойдет достаточно близко к Земле, чтобы попасть в ее гравитационное поле. По предположениям ученых, астероид «застрянет» у Земли на пару месяцев.
В рамках исследования выяснилось, что астероид один раз обогнет Землю, потратив на это 53 дня. Свой путь он начнет в конце сентября 2024 года, а закончит к середине ноября.
Выстроив траекторию его пути, исследователи также смогли определить происхождение астероида. Вероятно, он появился в поясе Арджуна, который состоит из многих астероидов с орбитами вокруг Солнца. Ученые также отметили, что крайне маловероятно, что астероид 2024 РТ5 — это космический мусор. К этому выводу они пришли потому, что он придерживается определенного пути, что характерно для небесных тел естественного происхождения.