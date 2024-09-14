В гравитационное поле Земли на два месяца попал астероид

Предыдущие исследования показали, что многие небесные тела совершают частичное или полное эллиптическое движение вокруг Земли, прежде чем продолжить свое путешествие по космосу. Например, в 2006 году небольшой астероид вращался вокруг Земли около года. Был и тот, кто делал это в течение нескольких лет, а потом улетел в 2020 году.