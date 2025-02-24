В «Грамота.ру» рассказали о неразрешенной Розенталем проблеме русского языка

24 февраля исполняется 125 лет со дня рождения Розенталя, который является автором более 150 учебных пособий, справочников и научно-популярных книг, а также исследований по русскому языку, культуре речи и правописанию.
Друговейко-Должанская упомянула, что в мемуарах одной из учениц Розенталя описан эпизод его 80-летия, когда он заявил, что не собирается на покой, так как у него ещё много дел. «Вот, например, как я могу смириться с тем, что “Муркины котята” пишутся с прописной, а “ленинские соратники” — со строчной?», — сказал он. По словам эксперта, он так и не смог окончательно разобраться в этом вопросе, что очень печально, так как выбор между прописной и строчной буквой остаётся актуальной проблемой русской орфографии.
Одним из достижений Розенталя стало то, что в своих справочниках он собрал практические примеры использования различных вариантов знаков препинания в средствах массовой информации и сумел систематизировать это многообразие. «Он не изобретал правила, а показывал, как они применяются на практике и в каких случаях могут считаться правильными, несмотря на широкую вариативность», — подчеркнула Друговейко-Должанская.
Розенталь также заложил научные основы практической стилистики. По словам эксперта, на портал «Грамота.ру» часто поступают вопросы «Как правильно?». «Если речь идёт не о строгих правилах орфографии или пунктуации, а о выборе между грамматическими или лексическими вариантами, мы, следуя за Розенталем, объясняем, что возможны оба варианта, но между ними есть нюансы», — добавила она.
Розенталь продемонстрировал, что выбор может быть неоднозначным и многовариантным, что и является его значительным вкладом в лингвистику. «Именно поэтому его работы остаются актуальными и по сей день», — заключила эксперт.
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