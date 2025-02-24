В «Грамота.ру» рассказали о неразрешенной Розенталем проблеме русского языка

Друговейко-Должанская упомянула, что в мемуарах одной из учениц Розенталя описан эпизод его 80-летия, когда он заявил, что не собирается на покой, так как у него ещё много дел. «Вот, например, как я могу смириться с тем, что “Муркины котята” пишутся с прописной, а “ленинские соратники” — со строчной?», — сказал он. По словам эксперта, он так и не смог окончательно разобраться в этом вопросе, что очень печально, так как выбор между прописной и строчной буквой остаётся актуальной проблемой русской орфографии.