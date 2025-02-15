Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли законопроект о защите от телефонных и интернет-мошенников

Правительство РФ внесло в Государственную думу (ГД) законопроект по защите россиян от телефонных и интернет-мошенников. Соответствующий документ 15 февраля опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Источник: Getty Images/Unsplash

Проект предусматривает введение обязательной маркировки звонков, чтобы люди знали, кто пытается с ними связаться. При этом звонок без маркировки с высокой вероятностью будет свидетельствовать о мошенничестве. Также россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и спам-рассылок и запрещать входящие международные звонки.

Кроме того, закон подразумевает запрет на возможность государственных органов и банковских организаций связываться с россиянами через иностранные мессенджеры.

Среди мер защиты также перечислены быстрая смена пароля профиля на портале «Госуслуги», удаление из его базы неактивных номеров, запрет на оформление SIM-карт на свое имя без личного присутствия и запрет передавать их другим лицам.

Также предусмотрена база голосов злоумышленников, которая будет работать на основе госинформсистемы «Антифрод». Так, люди смогут оперативно отслеживать мошенников и пресекать случаи преступления.

В общей сложности в законопроект внесено 30 мер защиты, которые поспособствуют обеспечению безопасности граждан страны.

О введении правительством РФ обязательной идентификации звонков в рамках поправок в законодательство с целью защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников 13 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда же он заявил о подготовке пакета изменений в законодательство о запрете банкам, сотовым операторам и госучреждениям использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми.