В Госдуму внесли законопроект о защите от телефонных и интернет-мошенников

Проект предусматривает введение обязательной маркировки звонков, чтобы люди знали, кто пытается с ними связаться. При этом звонок без маркировки с высокой вероятностью будет свидетельствовать о мошенничестве. Также россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и спам-рассылок и запрещать входящие международные звонки.
Кроме того, закон подразумевает запрет на возможность государственных органов и банковских организаций связываться с россиянами через иностранные мессенджеры.
Среди мер защиты также перечислены быстрая смена пароля профиля на портале «Госуслуги», удаление из его базы неактивных номеров, запрет на оформление SIM-карт на свое имя без личного присутствия и запрет передавать их другим лицам.
Также предусмотрена база голосов злоумышленников, которая будет работать на основе госинформсистемы «Антифрод». Так, люди смогут оперативно отслеживать мошенников и пресекать случаи преступления.
В общей сложности в законопроект внесено 30 мер защиты, которые поспособствуют обеспечению безопасности граждан страны.
О введении правительством РФ обязательной идентификации звонков в рамках поправок в законодательство с целью защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников 13 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда же он заявил о подготовке пакета изменений в законодательство о запрете банкам, сотовым операторам и госучреждениям использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми.