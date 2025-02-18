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В Госдуму внесли законопроект о декретном отпуске на любом сроке беременности

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили новый законопроект, который позволит женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

На пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч, которое прошло 30 января в Госдуме, патриарх Кирилл высказал мнение, что декретный отпуск следует расширить, чтобы он охватывал и сложный первый триместр беременности. В ответ на это предложение парламентарии разработали соответствующий законопроект, передают РИА Новости.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации», — говорится в пояснительной записке к документу.

На сегодняшний день врачи рекомендуют женщинам регистрироваться на сроке до 12 недель, желательно в первом триместре. Авторы нового законопроекта подчеркивают, что ранняя регистрация и предоставление декретного отпуска помогут лучше проводить диагностику, принимать меры для сохранения беременности и минимизировать возможные осложнения.

«Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность», — отметил глава фракции Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, какие меры принимаются в регионах страны для поддержки будущих мам.