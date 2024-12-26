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В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают, документ доступен в думской базе данных.

Источник: © РИА Новости

Сейчас в законе «Об образовании в РФ» в части 6 статьи 70 не сказано о соответствии направления среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета в образовательных организациях высшего образования при учете вступительных испытаний абитуриентов со средним профессиональным образованием.

«В этой связи законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, обучающихся на базе среднего профессионального образования, предусмотрев возможность их приема по результатам вступительных испытаний в случае соответствия направленности (профиля) образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности (профилю) образовательной программы среднего профессионального образования», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В законопроекте уточняется, что соответствие направленности программ бакалавриата и специалитета направленности среднего профессионального образования устанавливается организацией высшего образования.

«Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих высшее образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования», — сказано в документе.