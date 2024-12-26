В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей

Сейчас в законе «Об образовании в РФ» в части 6 статьи 70 не сказано о соответствии направления среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета в образовательных организациях высшего образования при учете вступительных испытаний абитуриентов со средним профессиональным образованием.