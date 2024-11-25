В Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык

Как следует из законопроекта, зачислять иностранцев в школы можно будет только при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ. Тестирование будет бесплатным, проводить его будут государственные или муниципальные общеобразовательные организации.