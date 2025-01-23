В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы тарологов

Согласно пояснительной записке, законопроект вносит изменения в два федеральных закона: № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 38-ФЗ «О рекламе». Целью этих изменений является запрет рекламы услуг тарологов и создание механизмов для выявления и блокировки ресурсов, предлагающих такие услуги в интернете.