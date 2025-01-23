В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы тарологов

Согласно пояснительной записке, законопроект вносит изменения в два федеральных закона: № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 38-ФЗ «О рекламе». Целью этих изменений является запрет рекламы услуг тарологов и создание механизмов для выявления и блокировки ресурсов, предлагающих такие услуги в интернете.
В документе уточняется, что таролог — это человек, который, используя карты Таро, предсказывает будущее и анализирует текущие жизненные ситуации, предоставляя рекомендации по различным аспектам жизни, включая семейные отношения, взаимодействие с коллегами, питание и финансовые вопросы.
Автор инициативы считает, что услуги тарологов противоречат моральным, этическим и духовным нормам современного российского общества. В тексте законопроекта также подчеркивается, что значительная часть общества воспринимает такую деятельность как мошенничество.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести уголовное наказание для магов и тарологов в России.