В Госдуму внесен проект об амнистии к 80-летию Победы

«Постановление “Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов”, — говорится в проекте постановления, рассказали в РИА Новости.
Согласно предложению, амнистия может коснуться впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Она также может распространиться на участников боевых действий, награжденных государственными наградами СССР или России, а также на определенные группы граждан.
В частности, в амнистию предлагается включить несовершеннолетних, женщин с детьми-инвалидами, беременных, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, инвалидов I и II группы, а также людей с онкологическими заболеваниями III или IV стадии. Для этих категорий предусмотрено сокращение сроков наказания, если они осуждены за умышленные преступления на срок более пяти лет.
Также предлагается освободить от наказания тех, кто совершил преступление по неосторожности, а также сократить срок наказания для других осужденных. Под действие амнистии могут попасть условно осужденные, а также те, у кого неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, или у кого отбывание наказания отсрочено.
“В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне считаем, что такой акт милосердия должен быть рассмотрен. Сегодня многие граждане, привлеченные к уголовной ответственности, подписали контракты с Минобороны и ушли на СВО, однако в заключении и под следствием остаются инвалиды, несовершеннолетние и женщины, совершившие нетяжкие преступления. Поэтому в проекте перечислен ряд категорий, которые предлагается амнистировать”, — отметил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Ранее в якутском селе Чурапча на льду одноименного озера местные художники с помощью 130 добровольцев создали снежную открытку к 80-летию Победы.