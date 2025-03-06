В Госдуму внесен проект об амнистии к 80-летию Победы

В частности, в амнистию предлагается включить несовершеннолетних, женщин с детьми-инвалидами, беременных, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, инвалидов I и II группы, а также людей с онкологическими заболеваниями III или IV стадии. Для этих категорий предусмотрено сокращение сроков наказания, если они осуждены за умышленные преступления на срок более пяти лет.