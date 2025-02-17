В Госдуму снова внесут законопроект о самообороне в доме

«Вносим сегодня на рассмотрение нижней палаты доработанную версию законопроекта, корректирующего 37 ст. Уголовного кодекса», — написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Нилова, если кто-то незаконно попадает в дом, у жильцов есть все основания защищаться любыми доступными средствами.
Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев.
ЛДПР борется за изменения в правилах самообороны с 2022 года. В последний раз законопроект был внесен в Госдуму летом 2024 года, но его вернули на доработку. Авторы инициативы считают важным закрепить в российском законодательстве принцип «мой дом — моя крепость», который был озвучен покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Согласно действующим законам, человек, защищающий свое жилище, должен будет впоследствии доказывать свою невиновность. Это вызывает много вопросов и дискуссий среди депутатов и общественности.
Ранее сообщалось, что подростки часто используют перцовки не для самообороны, а чтобы побаловаться. Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал, нужно ли запретить их продажу несовершеннолетним.