В Госдуму снова внесут законопроект о самообороне в доме

ЛДПР борется за изменения в правилах самообороны с 2022 года. В последний раз законопроект был внесен в Госдуму летом 2024 года, но его вернули на доработку. Авторы инициативы считают важным закрепить в российском законодательстве принцип «мой дом — моя крепость», который был озвучен покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.