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В Госдуму снова внесут законопроект о самообороне в доме

ЛДПР вновь предлагает законопроект, который позволит жильцам принимать любые меры самообороны при незаконном проникновении в их дом. Об этом в понедельник сообщил депутат Ярослав Нилов.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

«Вносим сегодня на рассмотрение нижней палаты доработанную версию законопроекта, корректирующего 37 ст. Уголовного кодекса», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Нилова, если кто-то незаконно попадает в дом, у жильцов есть все основания защищаться любыми доступными средствами.

Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев.

Ярослав Нилов
заместитель руководителя фракции ЛДПР

ЛДПР борется за изменения в правилах самообороны с 2022 года. В последний раз законопроект был внесен в Госдуму летом 2024 года, но его вернули на доработку. Авторы инициативы считают важным закрепить в российском законодательстве принцип «мой дом — моя крепость», который был озвучен покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Согласно действующим законам, человек, защищающий свое жилище, должен будет впоследствии доказывать свою невиновность. Это вызывает много вопросов и дискуссий среди депутатов и общественности.

Ранее сообщалось, что подростки часто используют перцовки не для самообороны, а чтобы побаловаться. Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал, нужно ли запретить их продажу несовершеннолетним.