В Госдуме заявили об унижении Зеленским ЕС

Зеленский выступил с речью на форуме в Давосе 22 января. Президент Украины сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. Он также отметил, что большинство европейских лидеров не знают, что делать с островом, и надеются, что тема угаснет сама собой. Также в Давосе Зеленский заявил, что после окончания украинского конфликта в стране должны появиться европейские военные контингенты. Украинский лидер сообщил, что документы о завершении конфликта почти готовы.