В Госдуме заявили об обратном отсчете для режима Зеленского

Обратный отсчет для политического режима Владимира Зеленского начался после ультиматума президента США Дональда Трампа о мирном плане. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентарий прокомментировал сообщения о том, что команда избранного президента США отвела Киеву лишь несколько дней для ответа на предложения по урегулированию. Слуцкий считает, что это указывает на иссякающее терпение Вашингтона.
«Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому “дни” на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. Кажется, у “дней” режима Зеленского пошел обратный отсчет», — написал Слуцкий.
По данным Financial Times, Трамп рассчитывает достичь договоренности по урегулированию на Украине до Рождества.
9 декабря Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».