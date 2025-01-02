В Госдуме заявили, что СМИ не должны транслировать предсказания астрологов и гадалок

По словам вице-спикера, вместо трансляции магии и суеверий российские СМИ должны быть заполнены образовательными проектами, историями успеха, рассказами о достижениях науки и культуры. Чернышов подчеркнул, что такой контент не только принесет реальную пользу, но и повысит уровень доверия аудитории к СМИ.