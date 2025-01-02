Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме заявили, что СМИ не должны транслировать предсказания астрологов и гадалок

Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов призвал запретить средствам массовой информации транслировать предсказания астрологов и гадалок. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2024

По словам вице-спикера, вместо трансляции магии и суеверий российские СМИ должны быть заполнены образовательными проектами, историями успеха, рассказами о достижениях науки и культуры. Чернышов подчеркнул, что такой контент не только принесет реальную пользу, но и повысит уровень доверия аудитории к СМИ.

Вице-спикер заявил, что направит соответствующее обращение в адрес руководства крупнейших отечественных изданий.

27 декабря сообщалось, что Верховный суд России признал снятие порчи мошенничеством. Это решение было принято на основе дела гадалки, которая взимала с клиентов три миллиона рублей за свои услуги.

26 декабря депутат Виталий Милонов заявил, что колдуны тормозят экономическое развитие России.