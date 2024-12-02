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В Госдуме заявили, что школьников не надо заставлять платить за опоздания

В российских школах не стоит вводить штрафы для учеников за постоянные опоздания или прогулы, заявила в беседе с «Газетой.Ru» первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, такая мера лишь «усугубит» проблему.

Источник: Unsplash

«В российских школах массовых опозданий нет. Дети довольно дисциплинированные. Да, опоздания бывают, чаще среди старшеклассников и в больших городах. Введение штрафов проблему лишь усугубит. Некоторые будут просто откупаться, ошибочно полагая, что за деньги можно купить все. А это не тот посыл, который должна транслировать школа», — сказала Лантратова.

До этого немецкий таблоид Bild сообщил, что в одной из гимназий Нюрнберга ввели штраф в размере пяти евро за постоянные опоздания или пропуск школы. Это нововведение касается учащихся 9−11 классов, и оно уже дало положительный результат.

Как признался изданию директор учебного заведения, штраф — последнее средство борьбы с прогулами и опозданиями. До того, как ввести систему штрафов, с родителями и ребенком сначала беседуют учителя, школьные психологи, социальные педагоги и другие органы.