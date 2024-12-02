В Госдуме заявили, что школьников не надо заставлять платить за опоздания

«В российских школах массовых опозданий нет. Дети довольно дисциплинированные. Да, опоздания бывают, чаще среди старшеклассников и в больших городах. Введение штрафов проблему лишь усугубит. Некоторые будут просто откупаться, ошибочно полагая, что за деньги можно купить все. А это не тот посыл, который должна транслировать школа», — сказала Лантратова.
До этого немецкий таблоид Bild сообщил, что в одной из гимназий Нюрнберга ввели штраф в размере пяти евро за постоянные опоздания или пропуск школы. Это нововведение касается учащихся 9−11 классов, и оно уже дало положительный результат.
Как признался изданию директор учебного заведения, штраф — последнее средство борьбы с прогулами и опозданиями. До того, как ввести систему штрафов, с родителями и ребенком сначала беседуют учителя, школьные психологи, социальные педагоги и другие органы.