В Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался

«Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался», — сказал он РИА Новости.