В Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался

«Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался», — сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что его наблюдения дают уверенность в том, что все предпосылки для этого уже есть.
«Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», — добавил парламентарий.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ведомство не получило ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена. Он отметил, что ЕГЭ зарекомендовал себя как современный, высокотехнологичный, независимый экзамен, результаты которого признаются всеми вузами страны в качестве вступительного испытания.