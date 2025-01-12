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В Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, в стране может появиться новый формат оценки, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Источник: © РИА Новости

«Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался», — сказал он РИА Новости.

Депутат добавил, что его наблюдения дают уверенность в том, что все предпосылки для этого уже есть.

«Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», — добавил парламентарий.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ведомство не получило ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена. Он отметил, что ЕГЭ зарекомендовал себя как современный, высокотехнологичный, независимый экзамен, результаты которого признаются всеми вузами страны в качестве вступительного испытания.