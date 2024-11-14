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В Госдуме задумались о запрете рекламы гадания на картах Таро

Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, планируют вскоре внести в Госдуму, заявил «Парламентской газете» зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Источник: Shutterstock

Речь не идет о запрете гадать на Таро в качестве развлечения, но повсеместная реклама подобных платных услуг должна оказаться вне закона, говорится в статье.

В газете добавили, что из развлечения карты Таро превратились в бизнес на вымыслах и обмане, а услугами тарологов в основном пользуются молодые женщины.

Депутат рассказал изданию, как сам обратился к услугам таролога. «По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда», — заключил парламентарий.

В апреле жительница США выиграла в лотерею $500 тыс., выигрыш в которой ей предсказал расклад на картах Таро. Женщина давно участвовала в розыгрышах Мичиганской лотереи и покупала билеты в одном и том же месте. Однако в день, когда ей попался выигрышный билет, она купила его в другом месте — на заправочной станции. Американка зашла туда по пути на сеанс гадания на картах Таро. Спустя некоторое время карты показали, что женщину ждет внезапное богатство, а вечером она выиграла приз в размере $500 тыс.