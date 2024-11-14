В Госдуме задумались о запрете рекламы гадания на картах Таро

В апреле жительница США выиграла в лотерею $500 тыс., выигрыш в которой ей предсказал расклад на картах Таро. Женщина давно участвовала в розыгрышах Мичиганской лотереи и покупала билеты в одном и том же месте. Однако в день, когда ей попался выигрышный билет, она купила его в другом месте — на заправочной станции. Американка зашла туда по пути на сеанс гадания на картах Таро. Спустя некоторое время карты показали, что женщину ждет внезапное богатство, а вечером она выиграла приз в размере $500 тыс.