В Госдуме задумались о запрете рекламы гадания на картах Таро

Речь не идет о запрете гадать на Таро в качестве развлечения, но повсеместная реклама подобных платных услуг должна оказаться вне закона, говорится в статье.
В газете добавили, что из развлечения карты Таро превратились в бизнес на вымыслах и обмане, а услугами тарологов в основном пользуются молодые женщины.
Депутат рассказал изданию, как сам обратился к услугам таролога. «По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда», — заключил парламентарий.
В апреле жительница США выиграла в лотерею $500 тыс., выигрыш в которой ей предсказал расклад на картах Таро. Женщина давно участвовала в розыгрышах Мичиганской лотереи и покупала билеты в одном и том же месте. Однако в день, когда ей попался выигрышный билет, она купила его в другом месте — на заправочной станции. Американка зашла туда по пути на сеанс гадания на картах Таро. Спустя некоторое время карты показали, что женщину ждет внезапное богатство, а вечером она выиграла приз в размере $500 тыс.