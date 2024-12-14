В Госдуме высказались об идее выплаты 13-й пенсии на день рождения

Формируется пенсия из тех взносов, которые работающие граждане вносят через Социальный фонд России, их этих взносов формируется пенсионный кошелек. Этот кошелек рассчитан строго с учетом всех критериев, которые предлагает пенсионный бюджет, то есть рассчитан на страховую пенсию, по старости, по инвалидности, по потере кормильца, социальную пенсию по тем же параметрам, уточнила Бессараб.