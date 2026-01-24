В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp* и Telegram

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Против мессенджеров WhatsApp* и Telegram вводятся ограничения из-за того, что они не соблюдают российское законодательство, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский в эфире радио «Комсомольская правда».
«Ни WhatsApp*, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками», — отметил он.
Политик подчеркнул, что эти соцсети не откликнулись на запросы российских властей, из-за чего в августе прошлого года пришлось ограничить голосовые вызовы.
При этом Боярский подчеркнул, что Telegram не блокируют полностью, так как он стал не только приложением для обмена сообщениями, но и большой соцсетью, в которую «вложены огромные силы наших граждан и СМИ».
Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp* в России. Как подчеркнули в ведомстве, это необходимо для противодействия преступникам, которые обманывают россиян, вымогая у них деньги.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.