В Госдуме возмутились из-за требований вернуть царские долги

Комментируя новость о том, что инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд, требуя взыскать с Москвы долги по облигациям времен империи, парламентарий напомнил, что Россия — государство-правопреемник СССР, а Советский Союз все царские долги аннулировал и придерживался этой позиции до самого конца. Кроме того, Обухова удивило то, что платить по царским долгам хотят заставить Россию, а не, например, Финляндию с Польшей, которые входили в состав Российской империи.