В Госдуме стартовала новогодняя акция «Елка желаний»

«Сегодня в Государственной думе мы проводим “Елку желаний”. Это стало уже доброй традицией, мы здесь проводим ее в пятый раз. Всего за 8 лет проекта “Елка желаний” помогла исполнить мечты 320 тысяч детей. И это пример того, как видно, что в нашей стране огромное количество неравнодушных людей. Сегодня на “Елке желаний” можно увидеть мечты и желания детей из семей наших участников специальной военной операции, детей из приграничных регионов, исторических территорий. Для них сам факт того, что они могут загадать это желание, — это уже большое чудо», — сказал на открытии председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).