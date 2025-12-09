В Госдуме стартовала новогодняя акция «Елка желаний»

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты в Госдуме открыли всероссийскую новогоднюю акцию «Елка желаний», передает корреспондент ТАСС.
«Сегодня в Государственной думе мы проводим “Елку желаний”. Это стало уже доброй традицией, мы здесь проводим ее в пятый раз. Всего за 8 лет проекта “Елка желаний” помогла исполнить мечты 320 тысяч детей. И это пример того, как видно, что в нашей стране огромное количество неравнодушных людей. Сегодня на “Елке желаний” можно увидеть мечты и желания детей из семей наших участников специальной военной операции, детей из приграничных регионов, исторических территорий. Для них сам факт того, что они могут загадать это желание, — это уже большое чудо», — сказал на открытии председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») отметила, что «Елка желаний» по всей стране объединяет взрослых людей, которые «на минуту становятся детьми, которые исполняют чудеса». «Все мы объединяемся вокруг чудесной и, на самом деле, очень важной, наверное, главной миссии — заботы и защиты наших детей», — сказала она.
Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поблагодарил комитет Госдумы по молодежной политике за организацию в палате парламента «такой значимой социально важной акции». «Действительно, это событие, которое дарит надежду, дарит тепло, дарит уют, дарит уверенность в том, что мечты сбываются, и создает настроение семьям, создает настроение подрастающему поколению прежде всего», — отметил он.
Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев подчеркнул значение традиции. «Елка желаний» — это про то, что мечты людей сбываются. Традиции — это не только то, чему сотни лет, но это и новые традиции. Хорошо, что у нас эти традиции появляются, и тем более такие радостные", — сказал он.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) отметил символичность главной парламентской елки страны. «Посмотрите на эту елку, какая она красивая, пушистая, замечательная, абсолютно новогодняя. Новогодняя, потому что все дети хотят желать. У них большое количество желаний, они мечтают, и это очень здорово. И, безусловно, сегодня депутаты Государственной думы будут открывать для себя новые возможности, новую привилегию — помочь ребенку достичь его самой главной мечты, которую он написал в этом шарике», — сказал он.
Об акции
Елка желаний украшена открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей. Ежегодно президент России Владимир Путин выбирает несколько таких открыток. С 2018 года глава государства исполнил 20 новогодних детских желаний.
Исполнить детское желание могут и обычные граждане, причем как в очном, так и в дистанционном форматах, — елки с открытками размещают в местах проведения акции.
По условиям акции присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, стать участниками «Елки желаний» могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.