«Резолюция Европарламента напомнила о романе-антиутопии Джорджа Оруэлла “1984”. В нем писатель напоминает об опасности тоталитарного общества с культом личности Большого Брата, постоянном контроле повседневной жизни и в регулярных войнах. Именно это мы сейчас наблюдаем на территории Западной Европы, особенно во Франции, Британии и Германии. Только вместо Большого Брата отвратительный симбиоз маленького (президента Франции Эммануэля — ред.) Макрона, (премьера Великобритании — ред.) Кира Стармера и фашиствующего (канцлера Германии Фридриха — ред.) Мерца», — сказал Ивлев.