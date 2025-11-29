Ранее евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы РФ и заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма и Донбасса.
«Резолюция Европарламента напомнила о романе-антиутопии Джорджа Оруэлла “1984”. В нем писатель напоминает об опасности тоталитарного общества с культом личности Большого Брата, постоянном контроле повседневной жизни и в регулярных войнах. Именно это мы сейчас наблюдаем на территории Западной Европы, особенно во Франции, Британии и Германии. Только вместо Большого Брата отвратительный симбиоз маленького (президента Франции Эммануэля — ред.) Макрона, (премьера Великобритании — ред.) Кира Стармера и фашиствующего (канцлера Германии Фридриха — ред.) Мерца», — сказал Ивлев.
По его словам, в Западной Европе установлен тоталитарный режим, там третируют инакомыслие других стран, разнузданно готовятся к войне с Россией, снабжают вооружением националистический киевский режим и не понимают объективную реальность в мире.
«Западная Европа внедрила все, чего боялся британский писатель, и наращивает агрессивное движение вперед. Но впереди у них только “Скотный двор”, об этом тоже написал Оруэлл», — сказал депутат.