В Госдуме сообщили о новой отметке в паспортах для россиян

С 1 января 2026 года в паспорта россиян по желанию начнут ставить новую отметку, содержащую номер записи из единого федерального информационного регистра ИД ЕРН. Как сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), данный идентификатор предназначен для дистанционного и безопасного подтверждения личности и данных.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — цитирует парламентария РИА Новости.

По его словам, наличие этой отметки позволит человеку удаленно и безопасно подтвердить свою личность и сведения, необходимые для получения услуги, просто указав данный номер. Это применимо в широком спектре ситуаций — от оформления пособий и льгот до регистрации прав на имущество.

Панеш считает, что внедрение этого идентификатора — важный шаг к созданию современной, удобной и защищенной цифровой среды для людей.

Депутат подчеркнул, что все данные россиян будут надежно защищены в соответствии с законодательством РФ, а доступ к ним — строго контролироваться. Для простановки отметки в паспорте, начиная с нового года, нужно будет обратиться с документом в ближайшее подразделение ГУВМ МВД или в МФЦ. Услуга бесплатная.

Панеш добавил, что ИД ЕРН заменит ранее использовавшийся идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и станет универсальным ключом для доступа к различным государственным и муниципальным сервисам. В будущем это позволит сократить время на сбор документов и упростит процедуры, особенно при дистанционном обращении в ведомства.

Отметка будет ставиться исключительно добровольно, подчеркнул Панеш. Он уточнил, что она нужна тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании такого современного цифрового идентификатора для упрощения взаимодействия с государственными органами.

«Тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не требуется — старый штамп остается действительным, и изменения касаются только новых отметок», — заключил он.

Тем временем посол Индии допустил введение безвиза для российских туристических групп.

