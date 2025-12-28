В Госдуме сообщили о новой отметке в паспортах для россиян

Депутат подчеркнул, что все данные россиян будут надежно защищены в соответствии с законодательством РФ, а доступ к ним — строго контролироваться. Для простановки отметки в паспорте, начиная с нового года, нужно будет обратиться с документом в ближайшее подразделение ГУВМ МВД или в МФЦ. Услуга бесплатная.