В Госдуме объяснили, увеличат ли срок службы в армии до 2-х лет

В разговоре с «Абзацем» он подчеркнул, что увеличение срока службы в армии до двух лет сейчас российскими властями не обсуждается. Картаполов отметил, что в России основной способ комплектования вооруженных сил — это служба по контракту. Количество призывников ограниченное, но увеличивать его не планируют, потому что оно уже обеспечивает «формирование и поддержание мобилизационного резерва».