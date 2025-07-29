В Госдуме объяснили, увеличат ли срок службы в армии до 2-х лет

В разговоре с «Абзацем» он подчеркнул, что увеличение срока службы в армии до двух лет сейчас российскими властями не обсуждается. Картаполов отметил, что в России основной способ комплектования вооруженных сил — это служба по контракту. Количество призывников ограниченное, но увеличивать его не планируют, потому что оно уже обеспечивает «формирование и поддержание мобилизационного резерва».
По словам Картаполова, переход на двухлетнюю службу ничего не даст, в этом нет необходимости.
«У нас программа военной подготовки рассчитана на один год», — добавил парламентарий.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил изданию, что молодых россиян при выезде из страны будут проверять по базе воинского учета. Если выяснится, что человек уклоняется от службы в армии, пограничники могут отвести его в специальную комнату для разъяснительной беседы и отказать в пересечении границы.
Тем временем юристы объяснили новые правила призыва-2025.