В Госдуме считают, что США «вряд ли» снова войдут в Афганистан

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула в Афганистане, потому что ее местоположение важно из-за близости к Китаю. Он пригрозил, что если Афганистан «не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — произойдет что-то плохое».