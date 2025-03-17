В Госдуме разъяснили новые обязанности собственников жилья

«Например, бабушка передала внуку квартиру в дар, одновременно заключив с ним договор безвозмездного пользования сроком на 30 лет, либо прямо указав в договоре дарения свое право бессрочного проживания, — отметил парламентарий. — В этой ситуации, несмотря на то что внук становится полноправным собственником, бабушка сохраняет право проживания, и он не может ее выселить, продать квартиру без ее согласия или использовать ее в качестве залога без нотариального подтверждения от бабушки».