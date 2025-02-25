В Госдуме разъяснили, как отцу получить маткапитал

Чаплин также отметил, что после регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС, сертификат на материнский капитал автоматически оформляется и появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги» в течение 5 рабочих дней. Этот документ можно скачать и использовать для распоряжения средствами. Для оформления маткапитала в случаях, когда право на него переходит к отцу, необходимо обратиться в Социальный фонд России, заключил депутат.