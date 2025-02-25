В Госдуме разъяснили, как отцу получить маткапитал

По его словам, сертификат могут получить:
- мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка (по решению суда с 1 января 2020 года) или второго и последующих детей (по решению суда с 1 января 2007 года),
- отец ребенка, если мать ребенка умерла, лишена родительских прав или ее право на получение материнского капитала прекращено по другим основаниям, предусмотренным законом.
Чаплин пояснил, что во втором из этих случаев маткапитал положен мужчине, независимо от наличия у него гражданства РФ.
Депутат назвал важным, что размер материнского капитала не зависит от того, получает его мать или отец.
«Однако, стоит отметить, что возможность формирования накопительной пенсии за счет средств маткапитала предусмотрена только для матерей», — назвал он нюанс.
Чаплин также отметил, что после регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС, сертификат на материнский капитал автоматически оформляется и появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги» в течение 5 рабочих дней. Этот документ можно скачать и использовать для распоряжения средствами. Для оформления маткапитала в случаях, когда право на него переходит к отцу, необходимо обратиться в Социальный фонд России, заключил депутат.
Кстати, не все знают, что и несовершеннолетние дети тоже могут получить сертификат, если родители утратили право на маткапитал. Как отметил Чаплин, это же касается и совершеннолетних детей до 23 лет, если они обучаются очно в образовательной организации (кроме организаций дополнительного образования).