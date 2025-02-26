В Госдуме разработают закон о защите детей от бездомных собак

За последний месяц в России было зафиксировано несколько случаев нападения собак на детей. В январе стая бездомных собак напала на ребенка и его мать в Бердске. Как сообщили в Следственном комитете, куда обратилась женщина после инцидента, мать смогла отогнать агрессивных животных, благодаря чему укусов удалось избежать. Отмечается, что ранее та же стая напала на другого ребенка.