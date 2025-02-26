В Госдуме разработают закон о защите детей от бездомных собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы по защите детей от нападения бездомных собак, сообщила пресс-служба Госдумы.
«Давайте наведем порядок и поручим профильному Комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства — они более объективно подойдут к этому вопросу — как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение», — отметил Володин.
Член Комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев сообщил, что только за 2024 год от нападения бездомных собак пострадали 237 тыс. россиян. Действующее законодательство не защищает граждан от подобных инцидентов, добавил он.
За последний месяц в России было зафиксировано несколько случаев нападения собак на детей. В январе стая бездомных собак напала на ребенка и его мать в Бердске. Как сообщили в Следственном комитете, куда обратилась женщина после инцидента, мать смогла отогнать агрессивных животных, благодаря чему укусов удалось избежать. Отмечается, что ранее та же стая напала на другого ребенка.
В начале февраля стая бродячих собак напала десятилетнюю девочку в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Школьницу госпитализировали в больницу с многочисленными ранами и укусами на теле. По факту происшествия Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
В Ставрополе стая собак загрызла девятилетнего ребенка, который катался с ледяной горки. Губернатор региона Владимир Владимиров отметил, что необходимо проверить работу организаций, которые занимаются бездомными животными.