В Госдуме разработали проект о выходном дне после Пасхи

Уточняется, что по ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ, который должен быть официально опубликован не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. Также допускается принятие нормативных правовых актов правительства о переносе выходных дней на другие дни в течение календарного года при условии официального опубликования этих актов не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.